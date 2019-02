Inserita in Sport il 17/02/2019 da Direttore

Marsala Calcio: Turris - Marsala 0-0

Un ottimo Marsala fa punti all´ “Amerigo Liguori” di Torre del Greco (NA) contro la Turris. E questa è già una notizia, visto che i corallini erano fino a questa mattina l´unica squadra sempre vincente in casa propria dei maggiori 14 campionati italiani. Un pareggio a reti bianche che come all´andata forse sta leggermente stretto ai napoletani, ma che come all´andata ha visto gli azzurri avere la palla nitida per far propria l´intera posta in palio. Il Marsala sale così a quota 37 punti in classifica, ma scende in quarta posizione, sempre all´interno della virtuale griglia playoff, a pari punti con la Cittanovese. Domenica prossima, 24 febbraio 2019, al “Nino Lombardo Angotta” arriverà l´Igea Virtus Barcellona, compagine messinese ultima in graduatoria con 16 punti. All´andata, al “Carlo Stagno d´Alcontres – Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) finì 1-1, col gol del momentaneo vantaggio azzurro di Barraco al 46´ p.t. ed il pareggio dei barcellonesi siglato da Akrapovic all´83´ su calcio di rigore.





LA CRONACA:





Prima del fischio di inizio si è silenziato in raccoglimento per un minuto, così come in tutti gli altri campi ospitanti le gare di Serie D, alla memoria di Luca Bomboi, assistente arbitrale di CAN D e per il dirigente corallino Gerardo Apparenza, scomparsi qualche giorno addietro.

Mister Francesco Fabiano schiera i suoi con il 4-3-3 con capitan Francesco Di Nunzio a guidare la retroguardia; mister Vincenzo Giannusa risponde con il 3-5-2: capitan Nagib Sekkoum in cabina di regia e stessi interpreti schierati in casa del Bari.

Il primo tempo è avaro di emozioni, con la Turris che prova a scuotere il torpore al 37´ quando Vacca sugli sviluppi di calcio d´angolo non trova la porta dal cuore dell´area di rigore. Al 43´ Aliperta spara da fuori, Giappone si rifugia in angolo. Al 46´ Di Dato controlla dai 25 metri e calcia, con il pallone che fa la barda al palo ma con Giappone comunque in controllo.

Nella ripresa il primo squillo è ancora napoletano: Aliperta al 50´ calcia su punizione dal limite dell´area, pallone fuori di poco. Al 52´ arriva l´unica occasione ma clamorosa, per i lilibetani: Manfrè scatta sul filo del fuorigioco e si presenta tutto solo davanti a D´Inverno, ma sceglie di non dribblarlo e non calciare, e il portiere locale con un contatto irruento e dubbio lo anticipa. Al 66´ Formisano calcia da posizione molto defilata, Giappone chiude lo specchio deviando in angolo. Al 76´ è Vacca a tirare da fuori area, il portiere ospite è però ancora attento. Al 79´ è ancora vivo il Marsala: Tripoli salta un difensore e tira da un´angolazione improbabile, D´Inverno è attento. All´ 80´ Riccio si esibisce nell´ennesima conclusione da fuori dei corallini, Giappone si rifugia ancora in angolo. All´ 83´ la Turris sfiora il vantaggio: punizione tagliata di Cunzi, Di Nunzio gira di testa e a Giappone battuto la palla sfiora il palo. L´ultima emozione dell´incontro è il rosso diretto rifilato a Cunzi per proteste al 95´.





I TABELLINI:





Turris – Marsala 0-0

Turris: D´Inverno (´99), Esempio (´99), Riccio, Aliperta, Di Nunzio (K), Formisano (´98), Franco (56´ Cunzi), Vacca, Guarracino (76´ Auriemma (´98) ), Di Dato (56´ R. Fabiano (´00) ), Lagnena. A disposizione: Casolare (´00), Caizzo (´00), Cellitti (´99), Fibiano (´01), Tarallo (´02), Esposito (´01).

Allenatore: Francesco Fabiano.

Marsala: Giappone (´01), C. Galfano (´99), Sekkoum (K), Maraucci (55´ Fragapane), Corsino (62´ Balistreri), Napolitano (´99) (76´ Benivegna (´00) ), Candiano, Prezzabile (´98), Lo Nigro (76´ Bonfiglio), Giardina, Manfrè (70´ Tripoli). A disposizione: Compagno (´99), A. Rallo (´00), Giuffrida (´99), Ciancimino (´99).

Allenatore: Vincenzo Giannusa.

Arbitro ed Assistenti: Sig. Eugenio Scarpa della Sez. A.I.A. di Collegno (TO); Sigg. Leonardo Castioni della Sez. A.I.A. di Novara ed Enrico Songia della Sez. A.I.A. di Bra (CN).

Reti: /.

Ammonizioni: Di Dato (T), Aliperta (T), Riccio (T); C. Galfano (M), Lo Nigro (M), Sekkoum (M).

Espulsioni: 95´ Cunzi (T) per proteste.

Corner: 5 a 1 per la Turris.

Recuperi 1´ p.t. e 7´ s.t.

Spettatori: 2500 circa.

Note: /.





Marsala, 17/02/2019