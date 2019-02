Inserita in Tempo libero il 16/02/2019 da Direttore Omaggio a Rosa Balistreri il 17 febbraio al Palab di Palermo OMAGGIO A ROSA BALISTRERI AL PALAB Si esalta “la voce della Sicilia” il 17 febbraio al locale del centro storico di Palermo



La voce della Sicilia che urla: dei pescatori e delle piccole e grandi donne.

Si omaggia Rosa Balistreri domenica 17 febbraio al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò).

Si comincia alle 19 con l’apericena o la cena alla carta

Alle 21 l’omaggio alla cantautrice con il quartetto “Ciauru di Rosa”.

Il pubblico potrà usufruire del servizio ristorante, della pizzeria e, su prenotazione, dell’area bambini sin dalle 20.

Per prenotare un tavolo o chiedere informazioni telefonare al 320 904 0746. Per contattare chi si occupa della direzione artistica telefonare al 339 219 3004. La pagina Facebook da oltre 16 mila follower è: https://www.facebook.com/PALAB-304935441195/?fref=ts.