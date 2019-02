Inserita in Tempo libero il 16/02/2019 da Direttore Israel Varela feat Ben Wendelil 17 febbraio per la rassegna Jazz vanguard al Tatum Art a Palermo JAZZ VANGUARD AL TATUM ART Il 17 febbraio nuovo appuntamento con la rassegna di jazz internazionale con Israel Varela nel locale nel centro storico di Palermo creato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo



Un concerto jazz, dove la batteria fa da padrona.

Israel Varela porta il suo progetto “The labirinth project” con Ben Wendel il 17 febbraio al Tatum art di Palermo inizia – con un primo set alle 19,30 e un secondo alle 21,30 - “Jazz vanguard”, la nuova rassegna del Tatum art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.

Israel Varela, abile e raffinato compositore, batterista, e cantante dalla sorprendente e ricca musicalità. Originario di Tijuana, Messico, è considerato uno dei migliori talenti della scena musicale internazionale che grazie alla sua originalità vanta già collaborazioni con i migliori musicisti del mondo tra i quali: Pat Metheny, Charlie Haden, Bireli Lagrene, Bob Mintzer, Abe Laboriel, Diego Amador e Pino Daniele.

La rassegna continuerà nelle settimane a seguire. Il 28 febbraio c’è Dayana Stephens quartet featuring Aaron Parks Ben Street e Jeff Ballard, il 3 marzo David Binney e Simone Graziana, il 10 marzo Alice Ricciardi e Pietro Lussu, il 17 marzo Chiara Pancaldi e Roberto Tarenzi, il 24 marzo Johnny o’ neal, il 31 marzo Mauro Schiavone trio, l’1 aprile Erik Friedlander e Uri Caine, il 7 aprile The italian trio, il 28 aprile Dominique Eade, il 5 maggio Pietro Tonolo switch quartet, il 12 maggio Alessandro Presti quintet.

Partecipare ai singoli spettacoli costa 10 euro per il set delle 19,30 e 15 euro per quello delle 21,30.

Per prenotare basta telefonare al 3494419873.

La pagina Facebook è: www.facebook.com/tatumart38.