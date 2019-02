Inserita in Sport il 16/02/2019 da Direttore L’Oscar Norelli 2018 a Tony Mori Nell´ambito dell´assemblea dei soci, svoltasi ieri, venerdi 15 febbraio, la Scuderia Fulvio Norelli ha assegnato l´Oscar Norelli 2018 a Tony Mori con la seguente motivazione:

"pilota, team manager, organizzatore, promoter, dirigente, che da sempre agisce con immensa passione per il bene del mondo del motociclismo tassellato".

Il riconoscimento, istituito nel 1977, punta a ringraziare ogni anno un personaggio, non appartenente alla scuderia stessa, particolarmente attivo nello sport motociclistico, che si è distinto con il suo operato nella diffusione dell´attività motociclistica. Non necessariamente il destinatario di questo riconoscimento deve essere un campione od un personaggio in vista, è sufficiente che il suo operato sia stato giudicato di grande importanza ai fini dell´attività sportiva. Inoltre, è un premio che vuole essere qualcosa di più di una semplice coppa, targa o medaglia ricordo, ossia un vero riconoscimento morale ed un sentito ringraziamento per l´attività svolta, anche da parte di tutti gli appassionati bergamaschi che la Scuderia Norelli ritiene di rappresentare.



La Scuderia "Fulvio Norelli"

14 gennaio 1967: una data storica per il motociclismo bergamasco. Un gruppo di ragazzi seduti su una panchina, a Colle Aperto, in Città Alta, a Bergamo, decisero di fondare un club motociclistico intitolato proprio all´amico e compagno di studi Fulvio Norelli, prematuramente scomparso nel settembre del 1966. Nasceva la Scuderia "Fulvio Norelli" del Moto Club Bergamo. Da allora sono trascorsi 52 anni: una lunga storia, fatta di successi, di allori, di grandi traguardi.