16/02/2019 Sindaco di Polizzi da sotto la tenda lancia appello al Presidente Musumeci Da sotto la tenda in mezzo alla neve, dove ha trasferito il suo ufficio di primo cittadino, il sindaco di Polizzi Generosa, Giuseppe Lo Verde, lancia un appello al Presidente della Regione Nello Musumeci. "Presidente ci venga a trovare, venga a vedere di persona che cosa significa abitare sulle Madonie, si venga ad accertare che cosa significa sulle Madonie vivere da tredici anni con la strada più importante dell´economia interrotta senza un perchè. Presidente Musumeci venga a trovarci. Noi l´aspettiamo perché abbiamo bisogno della sua voce, del suo intervento per sbloccare una storia che da tredici anni si tiene nel silenzio".

Da stamattina il sindaco Lo Verde lavora sotto la tenda fra la neve ed in mezzo al ghiaccio. Per protesta il primo cittadino di Polizzi ha spostato il suo ufficio a Piano Colla, vicino Piano Battaglia, e da sotto una tenda guida il Municipio. Con lui gli assessori della sua Giunta, i vigili urbani e diversi cittadini che presidiano la tenda. «Chiediamo la immediata apertura della strada che collega Polizzi a Piano Battaglia perché non si può tenere un paese isolato da un suo territorio così importante quale Piano Battaglia».