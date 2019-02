Inserita in Politica il 16/02/2019 da Direttore Polizzi: Installata la tenda a Piano Battaglia inizia la protesta del sindaco Lo Verde Il sindaco di Polizzi inizia stamattina la protesta sotto la tenda del suo nuovo ufficio allestito nei pressi di Piano Battaglia. Giuseppe Lo Verde inizierà la sua protesta con il primo appuntamento sotto la tenda. Per le ore 9:00 ha convocato la Giunta comunale che si svolgerà proprio sotto la tenda allestita a Piano Colla nei pressi di Piano Battaglia.

La Giunta, alla presenza del segretario comunale, discuterà sulla richiesta di interventi urgenti da chiedere proprio per la strada provinciale numero 119 che è chiusa da tredici anni e collega il comune di Polizzi con Piano Battaglia. Insieme al sindaco Lo Verde arriveranno sotto la tenda i suoi quattro assessori: Maria Lipani, Sandro Silvestri, Gandolfo Ilarda e Barbara Curatolo. A presidiare l´ufficio comunale sotto la tenda saranno i vigili urbani. Sulla tenda sventola la bandiera italiana. «Come può, un paese come Polizzi Generosa, vedersi sbarrata per 13 anni la porta di accesso ad un centro come Piano Battaglia che potrebbe rappresentare il motore di sviluppo concreto e importantissimo per la crescita della cittadina Madonita. Come si può bloccare questa strada che rappresenta l´arteria di accesso principale a quello che è un tesoro inestimabile, ovvero l´Abies Nebrodensis».