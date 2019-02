Inserita in Cronaca il 16/02/2019 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO -Rimessi in funzione i bagni della villa comunale Regina Margherita Rimessi in funzione i bagni della villa comunale Regina Margherita: dopo gli atti vandalici dei giorni scorsi sono stati ripristinati rubinetti e lavandini I servizi igienici ripuliti e già fruibili



«Abbiamo provveduto alla riparazione di quanto era stato danneggiato nei bagni pubblici della villa comunale Regina Margherita così da renderli nuovamente fruibili al pubblico. Abbiamo fatto riparare i lavandini, rimessi i nuovi rubinetti, aggiustato la porta e ripulito i servizi igienici e ripristinato tutto nel più breve tempo possibile. Ci teniamo a sottolinearlo perché forse chi commette questi atti di inciviltà non si rende conto della gravità del danno che questi gesti arrecano alla comunità. Ci auguriamo che tali atti non si ripetano e che luoghi ed edifici comuni vengano rispettati nell´interesse di tutta la nostra collettività che certamente condanna questi gesti di inciviltà».

Lo fanno presente il sindaco Nicola Rizzo e l’assessore all´Urbanistica Giuseppe Cruciata, dopo gli atti vandalici che giorni fa hanno causato seri danni all´interno dei bagni pubblici della villa comunale “Regina Margherita” di corso Mattarella, poco distante dal palazzo municipale. Dopo le verifiche della polizia municipale, l’amministrazione ha sporto denuncia contro ignoti.

«Ci auguriamo che i colpevoli siano velocemente identificati grazie alle telecamere che si trovano nella zona ma soprattutto che si rendano conto del grave danno procurato alla nostra città mettendo fuori uso un bene pubblico del quale usufruiscono in tanti, soprattutto anziani, bambini e chiunque abbia necessità -affermano il sindaco Nicola Rizzo e l’assessore all´Urbanistica Giuseppe Cruciata-, producendo disagi e problemi e ulteriori costi per la comunità per il ripristino di un patrimonio di tutti che invece di essere preservato e curato viene danneggiato. Abbiamo impegnato risorse economiche, soldi dei castellammaresi che potevano essere utilizzati per altro, per ripristinare i bagni pubblici a causa di gesti inspiegabili ed inaccettabili. Per questo invitiamo tutti i cittadini a segnalare qualsiasi gesto di inciviltà alla polizia municipale e alle forze dell’ordine».