Inserita in Cronaca il 16/02/2019 da Direttore Trapani: arrestato dalla Polizia di Stato con 2 kg di cocaina Nascondeva 2 kg di cocaina pura in casa e si muoveva in via Catalano con addosso 113 grammi di hashish. Per questo è stato arrestato DI BARTOLO Francesco, 44 anni, di Trapani. Gli uomini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile lo hanno fermato durante un’attività di controllo del territorio che si è concentrata, negli ultimi giorni, nel quartiere “Fontanelle” di Trapani, dove sono stati segnalati diversi episodi di spaccio e indicati alcuni spacciatori. Gli agenti della Polizia di Stato hanno perquisito l’uomo e gli hanno rinvenuto addosso un panetto di hashish e diverse dosi pronte per essere vendute. E’ scattata a questo punto la perquisizione all’interno dell’abitazione del DI BARTOLO e qui i poliziotti hanno trovato, nascosti in un armadio, 2 kg di cocaina pura e diverse dosi della medesima sostanza già “tagliate”. I 2 kg di cocaina sequestrata dovevano essere ancora “tagliati” per la vendita e avrebbero fruttato oltre 400 mila euro di illecito profitto. Il DI BARTOLO è stato condotto nel carcere di Trapani.

