Quattrodimarzo il 16 febbraio al Palab QUATTRODIMARZO AL PALAB La band il 16 febbraio al locale di Palermo



Un gruppo di amici sinceri, che con ironia vogliono fare la loro musica, tra gioventù e ricordi.

Tornano in scena a grande richiesta i Quattrodimarzo, sabato 16 febbraio alle 22 al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò).

«Il progetto spiegano i componenti della band - nasce dalla goliardia di un pugno di amici "diversamente giovani" con la passione per la musica. Il gruppo ha trascorsi musicali provenienti da diversi generi e vuole ripercorrere le grandi emozioni lasciate da un fortunato e prolifico filone di musica che ha fortemente segnato la nostra gioventù. L´intento principale è fare trascorrere al pubblico un paio d´ore divertenti».

Per prenotare un tavolo o chiedere informazioni telefonare al 320 904 0746. Per contattare chi si occupa della direzione artistica telefonare al 339 219 3004. La pagina Facebook da quasi 15 mila follower è: https://www.facebook.com/PALAB-304935441195/?fref=ts.