Inserita in Tempo libero il 15/02/2019 da Direttore U2 in acustico con i Walk on duo il 16 febbraio da Officina Di Dio per la rassegna OfficinAcustica U2 CONCERTO ACUSTICO CON I WALK OK DUO “OfficinAcustica + djset” ALL’OFFICINA DI DIO

Nuovo appuntamento con la rassegna di concerti di Palermo del sabato sera il 16 febbraio nel locale di via Bertolino Giuseppe Puglisi



Un concerto in acustico con le atmosfere degli U2, come se cantassero e suonassero Bono Vox e The Edge da soli

C’è voglia di un sabato di buona musica il 16 febbraio alle 21 in occasione di “OfficinAcustica + djset”, la nuova rassegna del sabato sera dell’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo.

I Walk on in versione duo suoneranno con un set minimo, chitarra e voce, i più grandi successi della band irlandese. In scaletta: “With or withouth you”, “One” e tanti altri.

Seguirà djset.



L’ingresso al locale è gratuito. Per prenotare un tavolo o chiedere informazioni telefonare al 334 694 7185. Per essere aggiornati sugli eventi del locale si può cliccare sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/OfficinaDiDioPalermo/?fref=ts.



La rassegna continuerà nelle settimane successive.