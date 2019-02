Inserita in Economia il 15/02/2019 da Direttore Catalano: Interpellanza cantiere lavoro Il consigliere Comunale di Paceco Salvatore Catalano ha inoltrato un interpellanza al Sindaco Scarcella riguardante il progetto di cantiere di lavoro da realizzare nellŽarea di Via Natoli nel territorio di Paceco. Visto che lŽAmministrazione Comunale non ha ritenuto opportuno rendere partecipi i consiglieri comunali dŽopposizione facendosi carico di illustrare le due proposte progettuali di cantiere di lavoro ed avendo solo in questi giorni preso visione dellŽintervento nellŽarea di Via Natoli che prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico in conglomerato bituminoso e di uno spiazzo in conglomerato cementizio di mq. 210,00 su di unŽarea destinata dal vigente PRG a verde pubblico di mq. 569, il consigliere Catalano contesta la sua realizzazione in quanto le norme di progetto del PRG non prevedono la possibilità di realizzare un parcheggio pubblico in unŽarea destinata a Verde pubblico. Inoltre il progetto del cantiere di lavoro proposto, data lŽunicità del lotto in cui si va ad insediare destinato a verde pubblico (foglio 10, particella 1020 di mq. 569) non può prescindere di essere architettonicamente armonizzato al resto dellŽintero lotto e di cui lŽintervento dovrebbe essere uno stralcio funzionale. Per tali motivi il consigliere Catalano interpella lŽAmministrazione comunale per conoscere se intende rimodulare il progetto o presentare una variante allo strumento urbanistico per renderlo conforme alle norme tecniche di attuazione del vigente PRG evitando così che il Comune stesso violi la normativa urbanistica di cui è il tenutario a tutti gli effetti di legge.