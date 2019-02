Inserita in Cronaca il 14/02/2019 da Direttore LUNEDI’ PROSSIMO LA PRESENTAZIONE ALLA STAMPA DEL ´CARNEVALE 2019´ A MARSALA La conferenza alle ore 11,30 nella Sala Giunta del Palazzo Municipale



L’annuale edizione del Carnevale marsalese, voluto fermamente dall’Amministrazione Di Girolamo, sarà presentata alla stampa nel corso di un’apposita conferenza che si terrà lunedì prossimo, 18 febbraio, alle ore 11:30, in Sala Giunta al Palazzo Municipale. Per l’occasione saranno presenti oltre al Sindaco Alberto Di Girolamo anche gli assessori e i responsabili dei carri allegorici che sfileranno per le principali vie della città.