Inserita in Cronaca il 14/02/2019 da Direttore L’AMMINISTRAZIONE DI GIROLAMO FA UN SINCERO AUGURIO AI TRE GIOVANI CANTANTI MARSALESI CHE PARTECIPERANNO DOMANI SERA A ´SANREMO YOUNG´ Domani sera, venerdì 15 febbraio, alle ore 21:15, su Raiuno andrà in onda la trasmissione “Sanremo Young” che fa seguito al più famoso Festival della Canzone Italiana che si è concluso sabato scorso, pearltro, fra mille polemiche. Ebbene fra le 20 giovani promesse della canzone italiana, in questa edizione di Sanremo Young, sono stati ammessi a partecipare ben tre cantanti della nostra città: Leonardo Pio Bono (meglio conosciuto come Leo Bono), Clara Palmeri e Marco Vinci. Ciò a conferma della bontà dei cantanti della nostra Città primo fra tutti quell’Ignazio Boschetto, ormai noto in tutto il mondo con “Il Volo”, per le sue straordinarie doti vocali. Ebbene in vista di questo appuntamento il Sindaco Alberto Di Girolamo e l’Assessore alle politiche giovanili e alla Pubblica istruzione, Anna Maria Angileri, rivolgono a Leo Bono, Clara Palmeri e Marco Vinci l’augurio di ben figurare nella kermesse canora. Nel contempo invitano anche i cittadini a votare per i loro conterranei in modo da fare ottenere loro il passaggio alla fase successiva della selezione canora. Dopo la prima serata infatti i giovani cantanti verranno ridotti da 20 a 10 con l’eliminazione di metà dei partecipanti.