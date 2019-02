Inserita in Politica il 14/02/2019 da Direttore SICILIA: ASSESSORE TURANO, ´DA SICINDUSTRIA GIUDIZIO INGENEROSO SU MUSUMECI PALERMO, 14 FEB - “Ho letto con stupore e dispiacere la nota di Alessandro Albanese. Trovo il giudizio di Sicindustria sul governo regionale e sul Presidente Musumeci ingeneroso e pressapochista” lo afferma l’Assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano replicando al vicepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese che commentando l’iter di approvazione della finanziaria regionale ha parlato di “spettacolo sconfortante” e di una “Regione sta mostrando tutta l’incapacità nel proporre una qualsiasi idea di sviluppo”.

“Questa giunta - sottolinea Turano - si è trovato a fare i conti con un’ eredità drammatica, con uno sfascio politico, economico e sociale senza precedenti. Eppure in appena un anno siamo riusciti ad attivare finanziamenti a 1030 imprese per un importo pubblico di 288 milioni a cui si aggiunge un cofinanziamento privato di 135 milioni con un totale di investimento complessivo di 422 milioni. Numeri decisamente diversi rispetto a quelli risibili di altri governi in cui Sicindustria esprimeva addirittura assessori”.

“Questa congiuntura richiederebbe maggior senso di responsabilità e collaborazione soprattutto da chi ha oggettivamente qualche responsabilità del disastro perpetrato ai danni della Sicilia e dei siciliani” conclude l’assessore.