Inserita in Economia il 14/02/2019 da Direttore Città metropolitane e liberi consorzi. Orlando ´Ora di trovare soluzioni legislative´ "Ho ancora una volta espresso oggi la mia solidarietà e vicinanza ai dipendenti delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi, che vivono una troppo prolungata condizione di incertezza e difficoltà a causa del protrarsi della situazione di criticità finanziaria degli Enti. Abbiamo più volte sollecitato i governi nazionale e regionale ad individuare le necessarie soluzioni normative, e appositi tavoli tecnici sono stati avviati in tal senso. Ora è tempo che le soluzioni prospettate possano tradursi in interventi legislativi concreti."

Lo ha dichiarato Leoluca Orlando.