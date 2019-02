Inserita in Cultura il 14/02/2019 da Direttore Educhiamo alla legalità Giovedì 14-02-2019 si è svolto nell’Aula Magna del liceo Pascasino di Marsala il convegno “Educhiamo alla legalità”, hanno relazionato il Prof. Enzo Guidotto già consulente per la Commissione Parlamentare antimafia e Presidente dal 1992 dell’Osservatorio veneto sul fenomeno mafioso, la Dott.ssa Roberta Gatani (nipote del giudice Paolo Borsellino) coordinatrice del Movimento Agende Rosse e del presidio “Rita Atria” di Trapani, la Prof.ssa Anna Maria De Blasi, presidente FIDAPA sez. Golfo di Castellamare e il Prof. Antonino Sammartano per il club Unesco di Marsala. Gli studenti hanno relazionato sui lavori multimediali realizzati, sotto la guida dei docenti di diritto e di storia, incentrati sulle figure di personaggi siciliani che si sono impegnati a difesa della legalità e del rispetto dei diritti umani.

Esprime soddisfazione per l´iniziativa la Dirigente scolastica, Prof.ssa Anna Maria Angileri : "Eventi come questo rafforzano il percorso di educazione alla legalità che la nostra Istituzione scolastica già da alcuni anni sta realizzando con e per gli studenti, gli interventi dei relatori con il loro importante vissuto hanno arricchito ulteriormente le competenze dei nostri studenti su un tema così importante".