Inserita in Sport il 14/02/2019 da Direttore Pall.Trapani: Domani conferenza stampa pregara Domani, venerdì 15 febbraio alle ore 17.00, presso la sala stampa “Cacco Benvenuti” del Pala Conad, si svolgerà la conferenza stampa pregara di coach Daniele Parente in vista della ventiduesima giornata di Serie A2 Old Wild West girone Ovest. Si invitano ad intervenire tutti i giornalisti di tv, radio, carta stampata e web.

Per tutti i tifosi, sarà possibile vedere la diretta streaming della conferenza sulla nostra pagina facebook ufficiale.

Dichiarazioni

Curtis Nwohuocha (2B Control Trapani): “Vincere contro Siena ci ha permesso di rimanere attaccati al treno dei playoff ma dobbiamo continuare a vincere senza sottovalutare nessuno, tantomeno Cassino che, pur essendo in ultima posizione, se l’è sempre giocata alla pari con tutti e si gioca le ultime chance di restare in Serie A2. Da parte nostra dovremo restare concentrati e dare il massimo, il nostro obiettivo è sempre quello di conquistare la post season”.