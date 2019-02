Inserita in Sport il 14/02/2019 da Direttore

ENTELLO VOLLEY: Campionati al giro di boa: si riparte!

Si riparte. Nei rispettivi campionati di Serie D, le formazioni dell´Erice Entello vanno a riaccomodarsi alle postazioni di partenza per il giro di boa del torneo. La Taxi Pollo, Domenica 17 Febbraio alle 16, riceverà lo Sportisola & Don Orione, penultima forza del girone con i suoi 5 punti. «Ripartiamo con la voglia di fare bene – commenta coach Vulpetti – e riscattare una delle poche sconfitte meritate, per 3-0, dell´andata. Vogliamo rifarci perché consapevoli di potercela, soprattutto dopo gli allenamenti svolti in queste settimane, serviti per cercare di limare le imperfezioni». Una vittoria «ci permetterebbe di allontanarci quanto più possibile dalle ultime tre, ci avvicinerebbe ad una tranquilla salvezza per cominciare ad abbozzare alla prossima stagione sportiva». Parallelamente, la Taxi Pollo sta disputando il campionato PGS: «Abbiamo iniziato alla grande con quattro vittorie in altrettante gare. Vogliamo arrivare fino in fondo ed onorare questo impegno».





Rialzare la china. Lo ha già fatto la formazione femminile entellina: il girone di andata si è concluso con progressi in termini di risultato da parte delle ragazze di Cristina La Commare che hanno conquistato un punto contro la seconda forza del campionato (Kunos Cinisi) e, nell´ultima di andata, è arrivata la prima gioia in stagione contro il Progetto Volley Marsala. «I tre punti che ci ritroviamo al termine dell´andata sono senz´altro pochi – debutta La Commare – confidiamo però nei nostri mezzi per assicurarcene altri che possano permetterci di raggiungere la salvezza». Sarà a Castelvetrano, contro il Città di Selinunte, il prossimo impegno, in programma Domenica 17 alle 17: «Ci batteremo contro una nostra diretta concorrente. 6 punti in classifica, giovane come noi. Puntiamo alla vittoria!». Il percorso di crescita delle atlete ericine passa soprattutto dai tornei giovanili in cui l´Entello sta ben figurando: «Stiamo facendo benissimo – prosegue – con l´Under 14 dove siamo prime. Abbiamo avviato una collaborazione con il Progetto Volley che ci ha dato in prestito alcune giocatrici. Stesso discorso vale per l´Under 16: primeggiamo nel girone. Quanto all´Under 18, il torneo, iniziato da poche giornate, ci ha viste sconfitte solo una volta contro Mazara».