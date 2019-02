Inserita in Sport il 14/02/2019 da Direttore Alessio Sundas chiama Wanda: insieme troviamo una nuova squadra ad Icardi Dopa l’ennesima “offesa” ai danni del campione argentino dell’inter, il procuratore sportivo Alessio Sundas (famoso perché sta lavorando per portare Messi in Italia), ha contattato Wanda Nara per avviare una collaborazione per trasferire Icardi alla prossima sessione di calciomercato.

“Cara collega Wanda, non è giusto quello che stanno facendo a tuo marito i dirigenti neroazzurri. Hai tutta la mia solidarietà e ti propongo di collaborare insieme per trovare una nuova sistemazione ad Icardi. Ho già chiesto all’inter e ad altri club di essere nominato consulente per questa operazione” così Sundas a Wanda e ha aggiunto “ho già contattato il club nerazzurro per sapere cosa hanno intenzione di fare, il Barcellona (coppia Messi – Icardi, il top), il Real Madrid (può solo essere leggendario), il Manchester United (per dare qualità all’attacco), Al-Hilal (che coppia con Giovinco) e Guangzhou Evergrande di Cannavaro”.

Nelle prossime ore il procuratore sportivo Alessio Sundas telefonerà direttamente i dirigenti interessati per accordarsi sull’operazione.