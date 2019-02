Inserita in Politica il 14/02/2019 da Direttore Le grandi opere per lo sviluppo del territorio Collegare Trapani a Parigi e Francoforte Il tema delle grandi opere è senza dubbio di stretta attualità, specie per quanto riguarda il settore trasporti. Tuttavia, fra chi contesta e chi supporta iniziative in tal senso, spesso a rimanere fuori è proprio l’analisi seria e circostanziata di quelle che, a seconda dell’approccio utilizzato, possono rivelarsi o meno delle grandi occasioni.

Ed è proprio di questo che si parlerà nel corso del seminario intitolato appunto “Le grandi vie di comunicazione”, dove il 25 Febbraio prossimo andranno ad alternarsi di fronte agli intervenuti numerosi relatori nell’arco dell’intera mattinata.

Il programma è infatti molto ricco, tanto che i punti toccati spaziano dalle novità circa il rapporto tra infrastruttura e sviluppo fino al ruolo dell’Italia nella realizzazione della cosiddetta “nuova via della seta”, così da favorire un dibattito di alto livello dal quale ognuno possa trarre, non solo utili informazioni, ma spunti di riflessione da elaborare in modo autonomo ed originale.

Oltre ai suddetti relatori (si veda in basso la locandina dell’evento con il programma dettagliato), fra i quali compaiono anche il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixie ilConsulente Alpine trafficobservatory della Commissione Europea Giancarlo Bertalero, ad introdurre il seminario ci sarà l’Architetto ngegner Carlo Natale Procopio, Presidente di una delle associazioni organizzatrici dell’evento, A.N.A.S.Piemonte (sezione regionale di A.N.A.S. Italia).Da sempre attenta allo sviluppo del territorio sotto molteplici aspetti, la nota associazione filantropicasi trova infatti in prima linea anche per quanto riguarda il tema infrastrutture e trasporti, consapevole che proprio su certi temi si vada oggi a giocare una partita determinante per il rilancio dell’Italia come Paese di spicco sullo scacchiere europeo ed internazionale.

Grazie dunque ad A.N.A.S. Piemonte, A.N.C.I. Piemonte, Osservatorio21 e Fabbrica Valsalice, sarà possibile partecipare ad un meeting formativo e di confronto patrocinato per di più da altri enti di prestigio come Unione Industriale Torino, Confindustria Piemonte e A.N.C.I. Liguria ed altri, a dimostrazione del tenore dell’evento e di una proposta di sicuro interesse per tutti coloro che non si accontentano di “viaggiare in superficie”.

L’appuntamento è dunque il 25 Febbraio al Centro Congressi Unione Industriale di Via Vela 17 a Torino, con inizio alle 9.30 (conclusione alle 13.30) ed iscrizioni già aperte. Gli interessati possono collegarsi all’indirizzo www.anci.piemonte.it/25-febbraio-2019 e registrarsi gratuitamente attraverso l’apposito modulo online.