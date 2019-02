Inserita in Cronaca il 13/02/2019 da Direttore ALCAMO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CASTELLO DI CALATUBO INIZIERANNO A BREVE ALCUNI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE DEL CASTELLO DI CALATUBO



Prenderanno il via a breve i lavori del progetto riguardante la messa in sicurezza e prevenzione del Castello di Calatubo, fronte occidentale e la sistemazione della copertura della chiesetta. La ditta che si è aggiudicata i lavori è la Di.Bi.Ga. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi.

Il progetto esecutivo è stato redatto dai progettisti del Comune, l’Ing. E. A. Parrino ed il Geom. Gaetano Cusumano, per un importo complessivo di € 24.027,98 costituito da fondi comunali e dai residui del finanziamento del FAI (circa 8 mila euro). Inoltre sono stati acquistati alcuni apparecchi di illuminazione dell’area con i fondi del Bilancio partecipato comunale.

Dichiara il Sindaco Domenico Surdi “ad oggi i fondi spesi per il Castello di Calatubo sono circa 60 mila euro, tra i fondi del FAI e quelli comunali, una cifra che manifesta chiaramente l’attenzione e la cura che stiamo mettendo per uno dei nostri beni architettonici che versa in cattive condizioni”.