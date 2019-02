Inserita in Cronaca il 13/02/2019 da Direttore GUARDIA COSTIERA: ENNESIMO BLITZ A TUTELA DELL’AMBIENTE. IL N.O.P.A. SEQUESTRA ALTRA DISCARICA. ENNESIMO BLITZ DEGLI UOMINI DEL NUCLEO OPERATIVO DI POLIZIA AMBIENTALE DELLA GUARDIA COSTIERA DI TRAPANI CHE NEL CORSO DI MIRATI CONTROLLI NEL TERRITORIO DI GIURISDIZIONE, TESI A CONTRASTARE E REPRIMERE I REATI AMBIENTALI, HANNO INDIVIDUATO, NELLE CAMPAGNE DI TRAPANI BEN 4 AREE (DI COMPLESSIVI MQ.3.000 CIRCA) DOVE ERANO ACCUMULATI INGENTI QUANTITA’ DI RIFIUTI SPECIALI. I RIFIUTI RINVENUTI RISULTAVANO ESSERE DI TIPO PERICOLOSO, OVVERO SFABBRICIDI, TANICHE IN AMIANTO, METALLO, LEGNO, PLASTICA E RIFIUTI INGOMBRANTI CHE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE NON SONO ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI E PERTANTO NON POSSONO ESSERE DESTINATI ALLE COMUNI DISCARICHE, MA DEVONO ESSERE GESTITI IN MODO SEPARATO TRAMITE OPERATORI ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DALLE AUTORITÀ COMPETENTI. PER QUANTO SOPRA, NELLA CONSIDERAZIONE CHE I SUDDETTI RIFIUTI RISULTAVANO ACCATASTATI SUI TERRENI, NON OFFRENDO ALCUNA GARANZIA IGIENICO-SANITARIA E POTENZIALMENTE ESPOSTI A CONTAGIO O AD ALTERAZIONI, SPECIE PER LE PERICOLOSE FIBRE D’AMIANTO SI È PROCEDUTO IMMEDIATAMENTE AL SEQUESTRO PREVENTIVO D´URGENZA DEL SITO IN PAROLA INFORMANDO PREVENTIVAMENTE L´AUTORITÀ GIUDIZIARIA. ATTUALMENTE SONO IN CORSO LE INDAGINI PER RISALIRE AGLI AUTORI DEL REATO PER DEFERIRLI ALLA GIUSTIZIA E IMPORRE LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI, L´AVVIO A DISCARICA DI QUANTO OGGETTO DI SEQUESTRO E PER LA NECESSARIA BONIFICA DELLE ZONE. L’ATTIVITÀ RIENTRA NELL’AMBITO DI PIÙ AMPI SERVIZI DI MONITORAGGIO DISPOSTI DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE, MIRATI ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI IN DANNO DELL’ECOSISTEMA, CHE VEDE, IN QUESTO CASO, GLI UOMINI DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO, COORDINATI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRAPANI, PARTICOLARMENTE ATTIVI SUL TERRITORIO DI GIURISDIZIONE.