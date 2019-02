Inserita in Cronaca il 13/02/2019 da Direttore Mazara del Vallo MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOMARE MAZZINI-HOPPS Iniziati i lavori



Sono in corso di svolgimento i lavori per la manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione con pali artistici sul Lungomare Giuseppe Mazzini – Giacomo Hopps. Dopo l’espletamento della relativa gara d’appalto, da alcuni giorni la ditta aggiudicataria sta effettuando i lavori per la sostituzione dei corpi illuminanti, che saranno a led, e il ripristino della base dove sono ubicati nel lungomare Mazzini-Hopps lato mare.

Ad effettuare i lavori l’Impresa NuovaEsir snc che si è aggiudicata la gara con un ribasso del 36,9194% per un importo complessivo, al netto del ribasso d’asta, di 24.633,16 euro oltre oneri di sicurezza e escluso IVA.

L’intervento prevede la sostituzione totale di tutti i pali, sul lungomare Mazzini e Hopps lato mare, previo smontaggio degli esistenti e la sistemazione del blocco su cui sono ancorati.

L’impresa dovrà ultimare i lavori entro 90 giorni dalla consegna degli stessi.

Direttore dei Lavori il geom. Salvatore Ferrara dell’Ufficio Tecnico comunale.

Mazara del Vallo 13 Febbraio 2019