Inserita in Sport il 13/02/2019 da Direttore A TRAPANI IL CAMPIONATO REGIONALE DI TIRO CON L’ARCO 2019 Dopo tre anni torna a Trapani il Campionato Regionale di Tiro con l’arco indoor: l’edizione 2019 è stata infatti assegnata alla A.S.D. Arcieri di Venere e la fase preparatoria è già in pieno svolgimento. L’importante evento si svolgerà presso il Palacardella di Erice (Stazione Funivia) e vedrà ai nastri di partenza i migliori arcieri di tutta la Sicilia, selezionati sulla base del ranking federale, che si fronteggeranno nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 febbraio p.v., con inizio tiri alle ore 9,30, sulla classica distanza dei 18 metri. In particolare, nella giornata di sabato 23 gareggeranno le divisioni compound ed arco nudo, in quella di domenica 24 sarà la volta dell’arco olimpico: entrambe le competizioni saranno articolate in una fase di qualificazione di 60 frecce, che esprimerà i nuovi campioni regionali di classe, ed in quella altamente spettacolare degli incontri individuali, dalla quale emergeranno i campioni regionali assoluti 2019. All’importante manifestazione hanno accordato il proprio sostegno il Comune di Erice, il Gruppo Elimo Ericini di Protezione Civile, il Panathlon Club di Trapani, la Sezione AVIS di Trapani e la Sezione Territoriale di Trapani dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti.