Pall.Trapani: Presentazione del progetto ´Un Cuore Grande Così´ UN CUORE GRANDE COSI'

Giovedì 14 febbraio alle ore 11.00, presso la sala stampa “Cacco Benvenuti” del Pala Conad di Trapani, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Un Cuore Grande Così”. L’incontro con la stampa verrà strutturato nel seguente modo: 1- Saluti del Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida; 2- Intervento di Nicolò Basciano, amministratore delegato della Pallacanestro Trapani; 3- Intervento di Giovanni Anania, direttore marketing rete Conad Sicilia; 4- Intervento di Salvatore Mazzeo, presidente Croce Rossa Comitato di Trapani; 5- Domande dei giornalisti; 6- Saluti Finali Si invitano ad intervenire tutti i giornalisti di tv, radio, carta stampata e web.

Per tutti i tifosi della Pallacanestro Trapani sarà possibile vedere la diretta streaming della conferenza sulla pagina facebook ufficiale della società.

Lo scorso anno, grazie al progetto Un Cuore Grande Così, la Pallacanestro Trapani e Conad, coadiuvati dalla Croce Rossa, hanno donato 5 defibrillatori ad altrettante scuole del territorio trapanese. Data l’importanza e la sensibilità del tema, anche quest’anno Pallacanestro Trapani e Conad riproporranno il progetto UN CUORE GRANDE COSI’. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere le scuole nella sottoscrizione di un progetto che doni loro un defibrillatore. Il fine è quello di dare un segno tangibile di come una realtà sportiva possa spendersi concretamente per la propria comunità.

La presenza, all’interno delle scuole per l’infanzia, di dispositivi di defibrillazione precoce, assieme a personale adeguatamente formato, riveste un ruolo fondamentale nell’assicurare un pronto intervento nei confronti dell’arresto cardiaco improvviso. Gli stessi genitori, sempre molto attenti alla salute dei propri figli, saranno più inclini ad affidarli ad una scuola dotata di tali dispositivi salvavita.