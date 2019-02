Inserita in Politica il 13/02/2019 da Direttore BLUTEC = ON. ERASMO PALAZZOTTO (SI-LEU) DI MAIO INCONTRI OGGI SINDACO E LAVORATORI 5 MARZO PER TAVOLO AL MISE TROPPO TARDI Capisco che Di Maio prima era impegnato a fare la guerra alla Francia e oggi a difendersi dal pessimo risultato elettorale dei 5Stelle in Abruzzo per occuparsi della crisi occupazionale e aziendale della Blutec. Ma fissare il tavolo di crisi al Mise per il prossimo 5 marzo mentre 700 lavoratori di Termini Imerese e circa 300 dell´indotto sono privi di reddito e senza gli ammortizzatori è troppo tardi. Oggi c’è un presidio dei sindacati, dei lavoratori e dei sindaci del territorio di Termini Imerese sotto al ministero dello Sviluppo Economico, per avere risposte immediate sul futuro dello stabilimento ex Fiat e sulle garanzie per i lavoratori. Di Maio trovi il tempo per incontrarli oggi.

Lo afferma il deputato siciliano di Sinistra Italiana – LeU Erasmo Palazzotto dal presidio dei sindacati, dei lavoratori e dei sindaci del palermitano organizzato al Mise sulla vertenza BLUTEC di Termini Imerese.

Lo rende noto l’ufficio stampa gruppo parlamentare Liberi e Uguali

Roma, 13 febbraio 2019