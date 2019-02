Inserita in Sport il 13/02/2019 da Direttore Società Canottieri Marsala: Michele Adorni e Alberto Incarbona sul podio della seconda tappa del Campionato zonale Optimist Ancora successi per la squadra di vela della Società Canottieri Marsala. Un altro importante traguardo è stato raggiunto durante il fine settimana appena trascorso nelle acque di Marina di Ragusa. In occasione della seconda tappa del Campionato della Settima Zona FIV, riservato alla classe Optimist, gli atleti della società Canottieri, diretti dai coach Enrico Tortorici e Francesco Giacalone, hanno portato a casa due splendide vittorie. Dopo aver disputato delle ottime prestazioni, sono saliti sul podio: Michele Adorni, vincitore assoluto per la categoria Juniores, e Alberto Incarbona, terzo classificato Juniores. Assente il campione marsalese Giulio Genna, impegnato a Bari per un allenamento con la squadra Nazionale.

“Una bella giornata – ha spiegato l’istruttore Enrico Tortorici -, caratterizzata da un vento medio proveniente da nord-ovest, ci ha permesso di disputare le tre prove in programma. Scorrendo le prime sette posizioni della classifica, troviamo solo atleti della società Canottieri Marsala e del circolo nautico di Catania, di cui sono stato responsabile per più di dieci anni. Sicuramente vedere i miei ex allievi darsi battaglia con i miei nuovi atleti è mi emoziona molto, sopratutto quando sono questi ultimi a vincere”.

Prossimo appuntamento per la Societa Canottieri Marsala già il prossimo weekend con ben due manifestazioni: la prima Italia Cup in Liguria che vedrà impegnati gli atleti della classe laser, e la prima tappa del trofeo optisud a Napoli dove parteciperanno alcuni atleti della classe optimist.