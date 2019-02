Inserita in Cronaca il 13/02/2019 da Direttore NUOVA CENTENARIA A MARSALA. E’ ANNA GIACALONE. Il suo elisir di lunga vita: il caffè Un’altra nonnina marsalese ha ieri tagliato il traguardo dei cento anni. Si tratta di Anna Giacalone, vedova di Pietro Parrinello, che risiede in contrada Pispisia. La nuova centenaria che è ormai diventata ipovedente ma è ancora lucida e presente, è stata festeggiata ieri pomeriggio dai due figli Giovanni e Antonio, dai familiari ed amici. A portare il saluto della Città è stato l’assessore allo sport Andrea Baiata che le ha consegnato una targa a ricordo di questo eccezionale traguardo riservato a pochi. Anna Giacalone, nella sua laboriosa vita, si è sempre dedicata alla famiglia anche se, in gioventù svolgeva il mestiere di sarta e coordinava corsi di taglio e cucito. Dopo avere conosciuto l’uomo della sua vita prima del 2° conflitto mondiale dovette attendere ben sette anni, al ritorno della prigionia, prima di convolare a nozze con lui nel 1946. Cordiale e gioviale con tutti oltre a tenere unita la parentela (spesso era solita cucinare per tutti) aveva l’abitudine per ben dieci volte al giorno di preparare il caffè che condivideva con il vicinato e con i familiari. I cannelloni preparati da lei erano apprezzati da grandi e piccini.