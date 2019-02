Inserita in Politica il 13/02/2019 da Direttore IL GIORNALISTA DARIO PICCOLO E’ IL NUOVO PRESIDENTE DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT DI MARSALA E’ stato eletto ieri pomeriggio all’unanimità dei componenti presenti

Dario Piccolo, 41 anni, giornalista, (indicato dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia) è il nuovo presidente della Consulta comunale dello Sport di Marsala. E’ stato eletto ieri pomeriggio, per acclamazione dai componenti presenti in Sala Giunta. A presiedere i lavori di ieri è stato l’Assessore allo sport, Andrea Baiata, assistito dal vice Dirigente del Settore, Francesco Gucciardi; e dal funzionario di sezione e segretario di seduta, Cosimo Chirco. Lo stesso rappresentante dell’Amministrazione Di Girolamo, nel complimentarsi con Dario Piccolo, per la sua elezione ha auspicato a che la Commissione possa presto avviare sia la sua attività di consulenza che quella propositiva. Nella stessa riunione gli altri componenti della Consulta comunale dello Sport presenti, Antonino Colicchia (Polisportiva Diavoli Rossi), Giusy Barraco (Federazione italiana nuoto paraolimpico), Cecilia Asaro (scuole secondarie di primo grado), Alessandro Messina (Circolo Velico Marsala) hanno eletto, sempre per acclamazione, il loro collega Piero Patti (Sigel Marsala Volley), nella carica di vice Presidente. La consulta tornerà a riunirsi per programmare la sua attività nel 2019, martedì 26 febbraio p.v. alle ore 15,30 - sempre al palazzo Municipale.