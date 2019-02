Inserita in Cronaca il 12/02/2019 da Direttore FOIBE. UNA TRAGEDIA SCONOSCIUTA Stamattina l’Associazione culturale AlphaOmega, con la collaborazione di esperti educatori, ha promosso una manifestazione celebrativa delle vittime delle Foibe in occasione della ricorrenza della “giornata del ricordo”. L’evento, organizzato presso l’Istituto Comprensivo Statale “Eugenio Pertini” di Trapani, ha visto la partecipazione attiva degli alunni della scuola sia delle classi elementari che delle medie. Moderati dal Dott. Leonardo Torre in qualità di rappresentante dell’associazione, si sono alternati gli interventi della Prof.ssa Bonasera, della Dott.ssa Montalto e dell’educatore professionale Salvatore Miceli. “Obiettivo dell’evento” spiega Torre “ è quello di tenere acceso l’interesse dei giovani verso questa triste pagina di storia italiana che soltanto dal 2004 è stata oggetto di ufficiale riconoscimento da parte delle nostre Istituzioni”. La manifestazione, durata circa due ore, ha affrontato il tema della sofferenza che le persecuzioni di qualunque matrice ideologica possono causare ad intere popolazioni. I lavori sono stati conclusi dalle riflessioni della Dirigente Scolastica Prof.ssa Laura Lombardo, sempre attenta ad evidenziare la necessità del ricordo storico.

TRAPANI LÌ, 12/02/2019