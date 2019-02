Inserita in Politica il 12/02/2019 da Direttore COMMISSIONE APPROVA RISOLUZIONE PER EX SPORTELLISTI SAMMARTINO: "GOVERNO MUSUMECI NON HA PIU´ SCUSE"



"Abbiamo approvato a maggioranza, con la sola astensione del Movimento 5 stelle, un atto politico che impegna il Governo regionale a prendersi carico, alla Conferenza Stato-Regioni, di un´emergenza sociale, quella degli ex sportellisti, che si trascina ormai da troppi anni".

Lo afferma Luca Sammartino, presidente della V commissione Ars e deputato del Pd, dopo il voto della risoluzione che si pone l´obiettivo di stabilizzare gli ex sportellisti all´interno dei Centri per l´impiego grazie alle nuove figure previste dal Decreto sul Reddito di Cittadinanza.

"La risoluzione - prosegue Sammartino - è stata voluta da tutte le forze politiche per dare un segnale forte al Governo regionale, che è stato assente durante l´elaborazione della proposta. Visto che abbiamo un esecutivo assente abbiamo il dovere di prendere una posizione nei confronti di questi 1700 lavoratori che sono stati rassicurati dal Ministro Luigi Di Maio durante la sua ultima visita in Sicilia".