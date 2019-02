Inserita in Politica il 12/02/2019 da Direttore

Ex sportellisti, approvata la Risoluzione a carico della Regione, Pellegrino (FI): ´Soggetti qualificati da utilizzare nei Centri per l´impiego per le politiche del lavoro´

Palermo, 12/02/2019: "La figura del Navigator come mediatore tra domanda e offerta occupazionale all´interno dei Centri per l´Impiego è superflua, in quanto esiste già il personale qualificato per assolvere a tale compito: sono gli ex sportellisti, delegittimati dal Governo Crocetta e ignorati dal M5S. Il problema del precariato non si risolve creandone ancora". A riferirlo è l´on. Stefano Pellegrino, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia a seguito della seduta in Commissione Cultura, Formazione e Lavoro all´Ars, appena conclusa, nella quale è stata approvata la risoluzione che impegna il Governo regionale a farsi carico della posizione degli ex sportellisti, con funzioni di supporto ai Centri per l´impiego, a tutela delle politiche attive del lavoro.





"Il bacino degli ex sportellisti, in seno ai Centri per l´impiego - continua il Presidente della Commissione Affari Istituzionali - riuscirebbe a garantire competenza e professionalità per orientare al meglio i disoccupati in cerca di opportunità lavorative e fuoriuscire dal reddito di cittadinanza. Peraltro, il personale costituente gli ex sportellisti è stato qualificato con normativa regionale nel lontano 1999. I predetti sportellisti hanno svolto l’attività di orientamento per ben quindici anni nei centri per l’impiego, quali Esperti nelle Politiche Attive del lavoro. Tutto ciò - continua il parlamentare - consentirebbe di utilizzare personale già qualificato, economicamente nei costi e con ovvio risparmio di tempo”.





"Infine - conclude Pellegrino - sarebbe anche giunto il momento di riconoscere quanto svolto nel corso degli anni da tali soggetti a supporto della Pubblica Amministrazione, tutelando la loro posizione attraverso un percorso che ambisca alla stabilizzazione".