Inserita in Cronaca il 12/02/2019 da Direttore MARSALA - NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA - INVITO TITOLARI ESERCIZI COMMERCIALI Nuovo appuntamento informativo sulla raccolta differenziata dei rifiuti, relativamente alla Utenze Non Domestiche. Il vicesindaco Agostino Licari e responsabili dell´Energetikambiente incontreranno artigiani e commercianti, gestori di ristoranti e bar - nonchè le relative Associazioni di categoria - Lunedì prossimo, 18 Febbraio, al Monumento ai Mille (ore 9,00) per illustrare il nuovo sistema di raccolta differenziata in vigore dallo scorso 1° Febbraio. Vista l´importanza dell´argomento, l´Amministrazione comunale invita gli interessati a partecipare.