Inserita in Cronaca il 12/02/2019 da Direttore Mazara del Vallo - NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NEL LUNGOMARE MAZZINI Ultimati i lavori



“Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione nel Lungomare Mazzini nel tratto compreso tra l’accesso a Piazza Mokarta e la Via Valeria. Da ieri sera i nuovi corpi illuminanti sono perfettamente funzionanti”.

Lo ha detto l’Assessore ai Lavori Pubblici, Silvano Bonanno dopo che la ditta aggiudicataria della relativa gara ha ultimato i ‘lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione nel Lungomare Mazzini nel tratto compreso tra la scalinata di accesso a Piazza Mokarta e la Via Valeria’.

Ad effettuare gli interventi la ditta PUMA srl di Mazara del Vallo, che ha offerto un ribasso del 34,1865% su importo a base d’asta di 61.088,68 euro più somme a disposizione dell’Amministrazione e somme non soggette a ribasso, oltre IVA. La gara è stata aggiudicata criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a basa di gara, ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Il progetto è stato redatto dal geom. Salvatore Ferrara e dall’arch. Vincenzo Di Fede. Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Salvatore Ferrara dell’Ufficio Tecnico comunale.

Mazara del Vallo 12 Febbraio 2019