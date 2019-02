Inserita in Economia il 12/02/2019 da Direttore Irpef, Armao: ´Grazie al governo l’aumento delle tasse è stato bloccato´ "Quello che afferma qualche parlamentare è falso. Il governo non ha proposto l´aumento della pressione fiscale. Anzi: grazie a due nostri emendamenti soppressivi degli articoli in questione, l´aumento dell´Irpef è stato bloccato". Così il vicepresidente della Regione e assessore all´Economia, Gaetano Armao. "Il dipartimento delle Finanze ha rilevato profili di incostituzionalità degli articoli 36 e 37 del ddl della Legge di Stabilità e, pertanto, le disposizioni sono state stralciate dal testo”, ha concluso.