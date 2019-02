Inserita in Politica il 12/02/2019 da Direttore Un percorso di formazione sui temi del socio-politico. Aperte le iscrizioni Un percorso formativo per gli operatori pastorali “Artigiani di pace, testimoni dell’Avvenire” La scuola teologica di base amplia la sua proposta Da mercoledì 20 febbraio un ciclo d’incontri sui temi, esperienze e testimoni per un approccio socio-politico





La scuola teologica-pastorale “Una casa per narrare” promuove un percorso di formazione ai temi del socio-politico che si snoderà in tredici incontri in cui sarà data la possibilità di un approfondimento di alcuni temi della dottrina sociale della Chiesa attraverso anche l’esperienza di alcuni testimoni (quali Luigi Sturzo e Giorgio La Pira) o lo sguardo della sapienza biblica per leggere alcuni temi di attualità (quali la giustizia e l’uso dei beni).

Il Percorso “Artigiani di pace e attori dell’avvenire” - ispirato al messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale per la pace La buona politica è al servizio della pace – si terrà con incontri settimanali presso la sede della Scuola (Seminario Vescovile), ogni mercoledì dalle ore 19 alle 20.30. Il primo appuntamento si terrà mercoledì 20 febbraio con la partecipazione di Giuseppe Savagnone, filosofo e saggista che guiderà la riflessione a partire dal messaggio del papa collegandolo al messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La partecipazione al percorso - che si concluderà a fine maggio - prevede la compilazione di un modulo (che può essere scaricato dal sito della diocesi www.diocesi.trapani.it) e la presentazione del proprio parroco. L’iscrizione ha un costo simbolico di 15 euro per l’intero ciclo d’incontri e deve pervenire entro lunedì prossimo 18 Febbraio presso la segreteria della Scuola (telefono: 0923-571239; 0923-568122; mail: scuolateologica@diocesi.trapani.it)





Di seguito il programma con date, temi e relatori:

La “buona politica” al servizio della pace. Il messaggio del Papa per la giornata della Pace (1-1-19) e il discorso di fine anno del Presidente Mattarella: un confronto “sinottico”? - Giuseppe Savagnone - (20 Febbraio) Percorsi biblici. La giustizia sociale nella predicazione profetica di Amos - Cirino Versaci - (27 Febbraio) Percorsi biblici. Uso dei beni e comunione nell’opera lucana - Fabio Pizzitola - (6 Marzo) Dottrina Sociale della Chiesa. Leone XIII e la Rerum novarum - Giuseppe Allegro - (13 Marzo) Dottrina Sociale della Chiesa. Un excursus da Pio XI alla Laudato Si’ di Papa Francesco - Toni Adragna - (20 Marzo) Laboratorio: Verso le elezioni per il nuovo parlamento europeo - A cura dell’Ufficio pastorale sociale e lavoro - (27 Marzo) I volti. La spiritualità civica di Don Luigi Sturzo - Massimo Naro - (3 Aprile) Strumenti. Il Compendio della Dottrina sociale della Chiesa e “DoCat. Che cosa fare?” - Gaspare Gruppuso - Maria Laura Lombardo - (10 Aprile) I volti. L’Assemblea costituente e la Costituzione italiana: dai volti ai principi - Alberto Randazzo - (24 Aprile) Partecipazione civile e discernimento evangelico nella vita democratica - Pietro Maria Fragnelli - (8 Maggio) I volti. L’umanesimo politico di Giorgio la Pira - Antonio Ingoglia - (15 Maggio) Laboratorio: Volti e cultura d’impresa. Le risposte giuridiche alle nuove crisi economiche - Giusi Bosco - Giovanni Lipari - (22 Maggio) Gestione dei beni e nuove opportunità di lavoro - Giuseppe Marciante