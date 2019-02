Inserita in Cronaca il 12/02/2019 da Direttore AVVIATO A MARSALA IL PROGETTO “MOBILITA’ GARANTITA” Presentato il nuovo pullmino al Sindaco Alberto Di Girolamo e all’Assessore ai Servizi Sociali, Clara Ruggieri



Ha preso il via a Marsala il progetto “Mobilità Garantita”. L’iniziativa permetterà ai ragazzi speciali di muoversi liberamente nel loro territorio. Essi, infatti, potranno raggiungere le scuole di appartenenza; i centri ludico-ricreativi, andare in piscina e/o in palestra; nonché nei centri di terapia, al Grest settimanale, allo stadio e persino potranno organizzare escursioni fuori il territorio circostante. Il progetto, coordinato dalla dottoressa Laura Croce, è un importante iniziativa territoriale, di responsabilità sociale che mira non solo all’abbattimento delle barriere architettoniche e mentali ma anche a migliorare la qualità della vita della nostra comunità. Per l’attuazione del progetto sarà importante l’adesione e l’intervento degli imprenditori. Il mezzo con cui verrà attuato il progetto è stato presentato al Sindaco Alberto Di Girolamo e all’Assessore alle politiche sociali, Clara Ruggieri.