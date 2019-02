Inserita in Economia il 11/02/2019 da Direttore Finanziaria. Lupo: da Pd ferma opposizione a manovra che taglia risorse a settori fondamentali “Ci opporremo senza tentennamenti a questa finanziaria chiaramente insufficiente, che taglia 191 milioni a settori fondamentali: dal sociale, alla cultura, all’agricoltura, all’antiracket e che per la prima volta non contiene nessuna somma destinata ad investimenti. Un manovra iniqua e chiaramente priva di qualunque progetto di rilancio della Regione e le cui conseguenze ricadranno su attività produttive, occupazione e sui Comuni che aspettano le risorse necessarie per gli investimenti e per garantire i servizi essenziali ai cittadini e alle imprese” . Lo ha detto, intervenendo a sala d’Ercole durante l’esame della finanziaria il capogruppo Pd all´ARS Giuseppe Lupo.

