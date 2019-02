Inserita in Cronaca il 11/02/2019 da Direttore Reunion Party, il successo della beneficenza verso Emergency Posti quasi esauriti per il Réunion Party del 08/02/2019 targato Fare Per Cambiare, l´apericena di beneficenza giunto alla sua terza edizione ha deciso di aiutare questa volta Emergency per le importanti azioni di aiuto umanitario che porta avanti con impegno e serietà, un impegno che va a nostro avviso pienamente supportato ancor di più in un contesto storico e politico dove viene irrazionalmente messo in discussione l´impegno concreto e serio verso le fasce di popolazione più debole in parti del mondo dimenticate dall´evoluzione civile.

Il format del Donation Party (di cui il Réunion Party è stata la terza edizione) vuole rimarcare l´impegno costante ed attivo di Fare Per Cambiare nell´impegno umanitario, un impegno che crediamo fondamentale e fondante per lo sviluppo di una Società evoluta, rispettosa dei diritti, di progresso e pace.

Réunion Party ha praticamente riempito gli spazi riservati all´interno de L´Apericena di Via Tommaso Cannizzaro, giochi, buon cibo, qualche partita a Lupus in Tabula e tanta buona musica hanno animato la serata che ha visto Emergency presentare le proprie attività per voce diretta da parte dei volontari, le 3 estrazioni finali hanno poi concluso la serata assegnando le 2 bevande a piacere messe in palio ed una batteria portatile da 8800 mAh color Fare Per Cambiare!

Grazie a Reunion Party è stato possibile aiutare concretamente Emergency divertendosi, concretizzando a pieno l´idea di un aiuto concreto che non necessiti di grande impegno ma che anzi, consente di aiutare le fasce di popolazione più debole con azioni quotidiane, ordinarie e spensierate

-Fare Per Cambiare