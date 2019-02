Inserita in Sport il 11/02/2019 da Direttore SPORT MAN - TRAGEDIA AL FLAMENGO Il mondo del calcio è in lutto per la tragedia che ha colpito il settore giovanile del Flamengo lo scorso venerdì 8 febbraio nel centro sportivo Urubu´s Nest, nella zona ovest di Rio de Janeiro.

In segno di vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime, e in memoria dei giovani ragazzi che hanno perso la vita nell´incendio avvenuto a Rio de Janeiro, il manager e procuratore sportivo Alessio Sundas (colui che sta provando a portare Messi in Italia) ha un pensiero particolare per tutti coloro che sono stati colpiti da questa immane tragedia.

“E’ un immenso dolore perdere così i propri figli e da padre, vi sono vicino e prego per voi” così il manager Sundas sulla spaventosa tragedia che vede coinvolto anche un suo giocatore Jonathan Cruz (14 anni) che ha riportato il 35% di ustione su tutto il corpo.

Alessio Sundas si aggiunge ai numerosi professionisti del calcio che stanno dichiarando la propria vicinanza a quanto successo in Brasile come Neymar, Messi, Ronaldo, Zanetti e tanti altri.

“Non deve più capitare una cosa del genere. NON SI PUO’ MORIRE COSI’! ora è il tempo del dolore e della preghiera, da domani bisogna stare vicino a tutti coloro che hanno subito una perdita (ragazzi e familiari) e lavorare per la ricostruzione” così conclude la nota stampa della Sport Man di Alessio Sundas.