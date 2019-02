Inserita in Cronaca il 10/02/2019 da Direttore ANTONELLA SCARLATA DI VOGUE PARRUCCHIERI RACCONTA L´EMOZIONE DI SANREMO Grandi emozioni per l’hairstylist Antonella Scarlata del salone Vogue di Erice. Per la prima volta in assoluto, Antonella Scarlata, grazie all’azienda Schwarzkopf Professional e ad Area stile, ha avuto l’opportunità di dedicarsi alla cura delle acconciature di tanti artisti che hanno solcato il palco più ambito d’Italia. Tanti i cantanti che sono passati da Area Stile, quali Fiorella Mannoia, Einar, Ex-Othago, Alessandra Amoroso, Arisa, Paola Turci, Achille Lauro, i Negrita, Federica Carta, BoomDaBash, Irama e anche Massimo Boldi.

“Voglio ringraziare soprattutto la Schwarzkopf Professional ed Area Stile che mi hanno permesso di partecipare a questa grandissima esperienza. Questa bellissima esperienza si è conclusa regalandomi grandi gioie ed emozioni. E’ stata una esperienza esaltante, di crescita professionale, grazie anche alla collaborazione degli altri colleghi hairstylist. All’interno dell’Area Stile c’era pure la postazione di Radio Bruno, presente ogni giorno per raccontare le curiosità della manifestazione ed intervistare i cantanti in gara. Quindi ho avuto modo di vederli tutti da vicino, di stare con loro a tu per tu. Grande emozione, atmosfera magica e quasi surreale”.

Intanto Antonella Scarlata ha altri traguardi ambiziosi da raggiungere, ma per il momento è tutto top secret.