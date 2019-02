Inserita in Sport il 10/02/2019 da Direttore COLOMBIA 2.1, IL NUOVO APPUNTAMENTO SUDAMERICANO PER L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC Sarà ancora il Sudamerica ad accompagnare il ritorno alle gare dell’Androni Giocattoli Sidermec. Dal 12 al 17 febbraio, infatti, i campioni d’Italia parteciperanno alla Colombia 2.1.

Quella colombiana è la terza trasferta sudamericana della stagione per il team dopo quelle in Venezuela al Tachira, dove sono arrivate due vittorie, e in Argentina a San Juan.

Sei le tappe della corsa che proporrà una cronosquadre d’apertura, una frazione adatta agli sprinter, tre giornate “miste” e il gran finale in salita sull’Alto de Palmas.

L’Androni Giocattoli Sidermec schiererà i corridori di casa Daniel Munoz, Miguel Florez e Julian Cardona, al debutto con il team, il costaricense Kevin Rivera e le ruote veloci di Marco Benfatto e Matteo Pelucchi. Colombia 2.1 vedrà al via sei formazioni World Tour.

A guidare la squadra, partita ieri per il Sudamerica, sarà il direttore sportivo Alessandro Spezialetti. Contrariamente a quanto previsto, e come succede d’abitudine per le gare sudamericane, in ammiraglia non ci sarà, invece, il team manager Gianni Savio, che ha dovuto annullare in extremis la sua prevista presenza al Colombia 2.1 a causa di un impegno dei prossimi giorni legato ad un nuovo importante sponsor della squadra campione d’Italia.