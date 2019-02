Salvare l´Europa dal naufragio dei propri valori. A Roma i sindaci italiani e spagnoli

Inserita in Politica il 09/02/2019 da Direttore Salvare lŽEuropa dal naufragio dei propri valori. A Roma i sindaci italiani e spagnoli Leoluca Orlando ha partecipato oggi a Roma allŽincontro di sindaci italiani e spagnoli promosso dallŽorganizzazione Open Arms e dallŽassociazione "A buon diritto", cui hanno preso parte i primi cittadini ed Assessori di Barcellona, Siracusa, Palermo, Napoli, Madrid, Saragoza, Milano, Bologna, Latina.

Nel corso dellŽincontro è stato discusso un documento da sottoporre alle amministrazioni comunali europee, "per salvare lŽEuropa dal naufragio, per affermare i valori fondamentali dellŽaccoglienza e della solidarietà."

Il Sindaco Leoluca Orlando ha sottolineato lŽimportanza che "lŽimpegno per i diritti dei migranti sia impegno per i diritti di tutti, perché lŽattacco ai migranti e agli ultimi è parte di un complessivo attacco ai diritti sociali dei più deboli. Per questo è importante affermare, con lŽazione amministrativa quotidiana, con le scelte politiche di lungo respiro e con la costruzione di una rete sociale ed istituzionale forte, la priorità dei diritti umani e sociali, la priorità della vita e della dignità per tutti come strumenti fondamentali per la sicurezza delle nostre comunità.