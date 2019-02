Inserita in Politica il 09/02/2019 da Direttore Intimidazione a giornalista FOTI. Solidarietà di Orlando "La macabra intimidazione di cui è stata vittima la giornalista Fabiola Foti non può restare impunita. Siamo certi che non sarà certo il messaggio mafioso a farla desistere dal suo lavoro, ma allo stesso tempo lo Stato e le Istituzioni devono dimostrare la propria vicinanza perché la Sicilia non ha certo bisogno di giornalisti e giornalismo silenziosi e accondiscendenti."

Lo ha dichiarato Leoluca Orlando