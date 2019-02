Inserita in Economia il 09/02/2019 da Direttore Dipendenti comunali di Spadafora senza stipendio Spadafora, stipendi di gennaio dei dipendenti comunali non pagati, interrogazione dei consiglieri comunali Pistone e Giacobbo.



Spadafora (Me), 8 febbraio 2019

“Gli stipendi dei dipendenti comunali relativi al mese di gennaio non sono stati ancora pagati ed è incredibile che l’amministrazione del sindaco Giuseppe Pappalardo non fornisca nessuna spiegazione né al Consiglio Comunale né ai diretti interessati”, a dirlo Lillo Pistone, consigliere comunale del Gruppo Misto del Comune di Spadafora, che insieme alla collega Giuseppina Giacobbo ha presentato oggi un’interrogazione urgente al sindaco ed alla Giunta chiedendo con forza che si faccia chiarezza su questa vicenda. “Non è dato sapere quali siano gli addotti problemi tecnici riferiti dalla dirigente del settore, dottoressa Guglielmo che abbiano impedito e ad oggi continuino ad impedire il pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali, che con le loro famiglie si cominciano a chiedere cosa sta accadendo a Spadafora. Attendiamo dunque che il sindaco Pappalardo e la sua Giunta facciano chiarezza al più presto!” ha concluso Pistone.

I CONSIGLIERI COMUNALI – Gruppo Misto

LILLO PISTONE e GIUSEPPINA GIACOBBO