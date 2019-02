Inserita in Politica il 09/02/2019 da Direttore Venezuela- Fleres (Siciliani verso la Costituente): Condivido la mozione dell’intergruppo per L’identità Siciliana e la Regione Mediterranea in difesa dei diritti umani “Esprimo il mio apprezzamento e la più completa condivisione dei temi della mozione presentata dall’Intergruppo parlamentare per “L’identità Siciliana e la Regione Mediterranea”, con la quale si invita l’Ars a porre in essere le iniziative necessarie a tutelare i Siciliani residenti in Venezuela – dichiara Salvo Fleres, coordinatore di Siciliani verso la Costituente.

Sono lieto che l’appello che Siciliani verso la Costituente ha rivolto all’ARS e al mondo politico siciliano sia stato raccolto con tanta sollecitudine.

Non dubito – conclude Fleres - che il presidente Musumeci e l’Assemblea regionale faranno sentire la propria autorevole voce in difesa dei diritti delle migliaia di siciliani e dei loro discendenti che vivono in Venezuela In una condizione di terrore.”