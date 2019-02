Inserita in Cronaca il 08/02/2019 da Direttore Forum antirazzista: Corteo antirazzista sabato 9 febbraio Soccorso in mare e giustizia in terra. Corteo antirazzista sabato 9 febbraio, con partenza alle ore 16 dall´ingresso del Porto di Palermo.



Nell’ambito delle iniziative organizzate in adesione alla settimana nazionale di mobilitazioni antirazziste e contro la "legge (in)sicurezza", domani sabato 9 febbraio, a partire dalle ore 16, il Forum antirazzista di Palermo organizza un corteo antirazzista contro il Decreto “in-sicurezza” (legge 132/2018), con partenza dall’ingresso del Porto di Palermo in via E. Amari e conclusione in Piazza Verdi.

Con lo spettacolo indecente di 47 persone bloccate in mare a due passi da Siracusa, ancora una volta con lo scopo di "ricattare l´Europa" e con l’entrata in vigore del Decreto “in-sicurezza” (legge 132/2018), infatti, la negazione dei diritti umani e il clima di intolleranza sono aumentati e si è intensificata la propaganda elettorale sulla pelle dei migranti. Quello che si vuole con chiarezza denunciare, e non siamo soli in questo, è che il risultato di questo Decreto è esattamente il contrario di quello che viene propagandato: un aumento delle situazioni di irregolarità, la negazione dei diritti umani e un clima di intolleranza acceso che trova nei migranti il capro espiatorio. Come, per trovare consenso elettorale invece di salvaguardare il diritto internazionale e le vite umane, si adotta la politica del ricatto e della "chiusura dei porti".

Noi non ci stiamo e invitiamo tutta la cittadinanza palermitana a partecipare. Sabato 9 febbraio, corteo antirazzista concentramento alle ore 16 dall´ingresso del Porto di Palermo in via E. Amari.

Forum Antirazzista di Palermo