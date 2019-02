Inserita in Cronaca il 08/02/2019 da Direttore ALCAMO: AGGIORNAMENTO FRANA VIA PER CAMPOREALE L’Amministrazione Comunale continua a seguire costantemente la situazione venutasi a verificare dopo la frana che ha interessato la via Per Camporeale.

A seguito del COC di ieri pomeriggio, sono state disposte alcune misure per garantire percorsi alternativi e, al contempo, la chiusura della Strada per Camporeale almeno per il tempo necessario da consentire ai tecnici incaricati dall’Amministrazione, l’ing G. Rocca ed il geologo A. Bambina di espletare le loro indagini ed i relativi progetti.

Per quanto compete, infine, l’interdizione all’uso delle abitazioni coinvolte continuerà fino alla completa messa in sicurezza della zona con dissuasori in cemento armato e la collocazione di una rete metallica, lasciando libero solo uno spazio pedonale.