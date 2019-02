Inserita in Cronaca il 08/02/2019 da Direttore DA MARSALA AD AUSCHWITZ SUL ´TRENO DELLA MEMORIA´, PROGETTO CULTURALE CON PROTAGONISTI GLI STUDENTI L´assessore Angileri: “Un´esperienza unica per i nostri giovani, contro ogni odio razziale”



Marsala partecipa al progetto culturale “Il Treno della Memoria”, con protagonisti 11 giovani studenti che frequentano gli Istituti Superiori (“Giovanni XXIII-Cosentino”, “Pietro Ruggieri”, “Pascasino”, “G. Garibaldi”, “A. Damiani”), accompagnati da due docenti. Ieri, al Complesso San Pietro, l´Amministrazione comunale - che patrocina l´iniziativa - ha voluto incontrare le Scuole per presentare il progetto e augurare buon viaggio agli studenti meritevoli, selezionati dai rispettivi Istituti. Il progetto, proposto dalla 2^ Commissione consiliare presieduta da Luigia Ingrassia, è stato illustrato dall´assessore Anna Maria Angileri: “Un viaggio doloroso e altamente formativo vi aspetta. Cogliete l´opportunità di vivere intensamente questa esperienza, al ritorno dalla quale sono in molti a dire che dopo aver visitato Auschwitz nulla è più come prima”. L´assessore Angileri ha anche invitato a visitare la mostra “Il filo della memoria e del ricordo” - al Complesso San Pietro fino a martedì prossimo, 12 febbraio - giornata in cui si concluderanno le iniziative su “shoah e foibe” con la proiezione del film “Trieste Sotto 1943-1954”. Nel suo intervento di saluto, il sindaco Alberto Di Girolamo ha sottolineato che “la pace si conquista giorno dopo giorno e, pertanto, non dimenticate che quell´orrore che voi avete appreso a Scuola può ripetersi. Tutti siamo chiamati a dire no alla guerra e combattere l´odio razziale, a beneficio di una pacifica convivenza tra i popoli”. Clara Ruggieri, assessore alle Politiche culturali (ha coordinato l´incontro sulla “Shoah dei bambini”), nell´evidenziare che “il ricordo va rinnovato ogni giorno”, ha richiamato l´attenzione sulle parole del presidente Sergio Mattarella che, sostanzialmente, ha indicato “l´indifferenza tra le cause principali che hanno consentito a quel sistema infernale di distruggere milioni di vite umane innocenti”. Ginetta Ingrassia, in rappresentanza del Consiglio comunale, si è detta “orgogliosa che questo pellegrinaggio laico - alla cui adesione hanno contribuito anche gli sfortunati ex assessori Giovanni Piazza e Rosa Abate - continui a coinvolgere i giovani marsalesi. Questi devono sentire vicine le Istituzioni che, puntualmente, offrono loro momenti di crescita culturale e sociale”. Prima della proiezione dei video realizzati dagli studenti sul tema degli Olocausti, l´attore e regista Giorgio Magnato è prima intervenuto per una riflessione sulla “follia apocalittica di Hitler, il suo delirio di onnipotenza e il ripugnante antisemitismo”; quindi ha letto magistralmente alcune pagine del libro “Se questo è un uomo” di Primo Levi, recitando altresì una poesia di Ignazio Buttitta. L´iniziativa Il “Treno della Memoria” si avvale della collaborazione dell´Unione Donne Italiane (UDI) che coordinerà il viaggio-premio degli studenti. Questi partiranno per la Polonia il prossimo 23 febbraio e - oltre ai campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau - a Cracovia visiteranno il ghetto ebraico e il Museo della Fabbrica di Schindler, per poi fare rientro a Marsala il 3 marzo.