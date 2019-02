Inserita in Cultura il 08/02/2019 da Direttore La Scuola Teologica ´Una casa per narrare´ della Diocesi di Trapani assieme all’Autore Gennaro Conte Mercoledì 13 Febbraio 2019, ore 16,00, c/c L’Aula Magna dell’ITIS “Leonardo da Vinci” Piazza XXI Aprile, Trapani, presenteranno il volume “Trent´anni di ACLI Trapanesi (1960-1990) Ruolo e valori dell´Associazionismo”, Quick Edizioni. Relazioneranno l’On. Ing. Ferdinando Russo, già Presidente regionale e Vice nazionale ACLI, Stefano Parisi, Presidente regionale ACLI Sicilia. Interverranno Giovanna D’Antoni, presidente provinciale ACLI –TP e Biagio Clorofilla, già Direttore del Patronato ACLI provinciale e regionale, Don Fabio Pizzitola, Direttore della Scuola Teologica “Una casa per narrare”. All’incontro è stato invitato S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani, autore della Presentazione. Modererà il prof. Salvatore Agueci. “Bene ha fatto Gennaro Conte – si legge nella postfazione - a ricordare a tutti quei principi che sono sacro-santi e sono stati coscienza vivificante per cui le Acli trapanesi, grazie alla sua opera, hanno raggiunto traguardi associativi, in tutti i campi da lui descritti, di tutto rispetto, perché hanno messo al centro l’uomo e gli ideali cristiani. È partendo dall’uomo e dalla risposta ai suoi bisogni che si raggiungono livelli alti di nobiltà, di altruismo, di spiritualità. «Nessuno - scriveva Herbert Spencer, filosofo britannico - può essere perfettamente libero finché non sono liberi tutti; nessuno può essere perfettamente morale finché non sono tutti morali; nessuno può essere perfettamente felice finché non tutti sono felici»”.